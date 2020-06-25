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مظاهرات في فرنسا ضد التصرفات العنصرية للشرطة

لا يبدو أن الفرنسيين من أصل أفريقي بثفون بوعود الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لتحقيق العدالة الاجتماعية وإنهاء حالة الإقصاء الاجتماعي، في حين حذرت منظمات حقوقية عدة من آثار استمرار ظاهرة الإقصاء الاجتم