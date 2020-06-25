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04:41
صناعة السينما تواجه تحديا مصيريا مع كورونا
يعتبر يوليو/تموز المقبل الفيصل في تحديد مصير صناعة الفن السابع حول العالم، حيث تواجه الآلاف من دور السينما الإقفال النهائي الذي يتهدد أيضا الكثير من شركات الإنتاج.
25/6/2020
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