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صناعة السينما تواجه تحديا مصيريا مع كورونا

يعتبر يوليو/تموز المقبل الفيصل في تحديد مصير صناعة الفن السابع حول العالم، حيث تواجه الآلاف من دور السينما الإقفال النهائي الذي يتهدد أيضا الكثير من شركات الإنتاج.
25/6/2020
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