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سياحة في أجواء سلطنة عمان

أطلقت إحدى شركات السياحة في عُمان فكرة رائدة، تتيح خلالها للجمهور الفرصة لمشاهدة معالم السلطنة السياحية الخلابة والتاريخية، وذلك من خلال رحلة شائقة بطائرة مروحية.