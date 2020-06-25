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سياحة في أجواء سلطنة عمان

 أطلقت إحدى شركات السياحة في عُمان فكرة رائدة، تتيح خلالها للجمهور الفرصة لمشاهدة معالم السلطنة السياحية الخلابة والتاريخية، وذلك من خلال رحلة شائقة بطائرة مروحية.
25/6/2020
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