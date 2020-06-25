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48:28
بلا حدود- مع شيخ مشايخ سقطرى سالم بن ياقوت
استضافت حلقة (2020/6/24) من برنامج "بلا حدود" شيخ مشايخ جزيرة سقطرى اليمنية للحديث عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على الجزيرة، وموقف السعودية مما حدث.
24/6/2020
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شيخ مشايخ سقطرى يعلن الحرب على السعودية والإمارات
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