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بلا حدود- مع شيخ مشايخ سقطرى سالم بن ياقوت

استضافت حلقة (2020/6/24) من برنامج "بلا حدود" شيخ مشايخ جزيرة سقطرى اليمنية للحديث عن سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا على الجزيرة، وموقف السعودية مما حدث.