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الريال اليمني يواصل الهبوط إلى مستويات قياسية

يتواصل هبوط الريال اليمني إلى مستويات قياسية أمام العملات الأجنبية، مما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية للسكان. وزاد من سوء الأوضاع استمرار الحرب منذ خمس سنوات.