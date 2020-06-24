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هل يحقق مؤتمر "الشركاء" الاستقرار الاقتصادي بالسودان؟

تستضيف العاصمة الألمانية غداً عبر تقنية الفيديو مؤتمر "شركاء السودان" الذي يهدف لإقامة شراكات عالمية لتحقيق استقرار هذا البلد الأفريقي اقتصاديا، ودعمِ الحكومةِ الانتقالية.