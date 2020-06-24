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هل يحقق مؤتمر "الشركاء" الاستقرار الاقتصادي بالسودان؟

تستضيف العاصمة الألمانية غداً عبر تقنية الفيديو مؤتمر "شركاء السودان" الذي يهدف لإقامة شراكات عالمية لتحقيق استقرار هذا البلد الأفريقي اقتصاديا، ودعمِ الحكومةِ الانتقالية.
24/6/2020
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