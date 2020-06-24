24:22

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/6/24)

تابعت "نشرتكم" (2020/6/24) تصدّر وسم أحمد عريقات على منصات التواصل الفلسطينية، وذلك بعد استشهاده برصاص جنود الاحتلال بدعوى تنفيذه محاولة دعس، وشهد الوسم استنكارا من قبل النشطاء الفلسطينيين.