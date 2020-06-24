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محافظة تطاوين التونسية تشهد مناوشات بين محتجين وقوات الأمن

شهدت محافظة تطاوين التونسية مناوشات بين محتجين وقوات الأمن التي استخدمت الغاز المسيل للدموع واعتقلت عددا منهم. ويتهم المحتجون الحكومة بالتنصل من اتفاقات تنص على تشغيل عدد من أبناء المنطقة.
24/6/2020
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