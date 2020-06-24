03:11

ماذا سيحدث عندما ينتهي حظر السلاح المفروض على إيران؟

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن أمله في أن يوافق مجلس الأمن على قرار تمديد حظر توريد الأسلحة إلى إيران والذي سينتهي في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.