23:15

حياة ذكية – إصدار "آيباد برو" في زمن كورونا

رصدت حلقة (2020/6/24) من برنامج "حياة ذكية" تزامن توقيت إصدار "آيباد برو" مع الطفرة العالمية التي شهدتها مشتريات اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة حول العالم في زمن كورونا.