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حياة ذكية – إصدار "آيباد برو" في زمن كورونا

رصدت حلقة (2020/6/24) من برنامج "حياة ذكية" تزامن توقيت إصدار "آيباد برو" مع الطفرة العالمية التي شهدتها مشتريات اللوحات الإلكترونية والحواسيب المحمولة حول العالم في زمن كورونا.
24/6/2020
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