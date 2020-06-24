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بكسر التاء- روايات عن التعذيب في السجون العربية

سلطت حلقة (2020/6/24) من برنامج "بكسر التاء" الضوء على روايات عن التعذيب في سجون الأنظمة العربية ترويها ناشطات حقوقيات في اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب، كما تروي أخريات عن فقدان أقاربهن تحت التعذيب
24/6/2020
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