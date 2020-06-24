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الشمال السوري.. تفاقم أزمة أدوية الأمراض المزمنة

يعاني الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة من أزمة دوائية وخاصة أدوية الأمراض المزمنة جراء إغلاق المعابر مع مناطق سيطرة النظام. وقد ضاعف المعاناة انهيارُ العملة المحلية (الليرة).
24/6/2020
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