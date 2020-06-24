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السلاح الخفي.. لماذا لم ينتشر فيروس كورونا باليابان؟

عزا خبراء طبيون عدم انتشار فيروس كورونا بشكل واسع في اليابان إلى رسوخ ثقافة استخدام الكمامات، في بلد يعتقد مواطنوه أن أسطورة "آمابي" تحميه من الأوبئة.
24/6/2020
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