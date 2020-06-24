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الاتجاه المعاكس- قانون قيصر.. هل قررت أميركا التخلص من الأسد؟

تساءلت حلقة (2020/6/23) من برنامج "الاتجاه المعاكس" عن قدرة قانون قيصر على وقف الدعم لنظام بشار الأسد، وإلى أي مدى سينفذ القانون؟ كما تساءلت عن حقيقة وجود قرار أميركي بالتخلص من الأسد؟
23/6/2020
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