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اشتباكات أبين.. استنساخ سيناريوهات الحرب في اليمن

قالت مصادر عسكرية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الحكومة اليمنية ومسلحي المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا في محافظة أبين جنوبي البلاد، وذلك رغم إعلان التحالف السعودي الإماراتي قبل أيام وقفا لإطلاق
24/6/2020
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