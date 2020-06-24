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آلاف العائلات الليبية تنتظر العودة

تنتظر آلاف العائلات الليبية العودة إلى منازلها التي هجرتها بعد الهجمات التي شنتها على مناطقها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عام 2014. وقد استقبلت مدينة مصراتة عددا كبيرا من المهجرين والنازحين.
24/6/2020
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