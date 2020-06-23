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نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/23

رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/23) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع اختطاف شقيقة الناشط المصري علي عبد الفتاح من أمام مكتب النائب العام، والتفاعل حول نظام آيفون الجديد.
23/6/2020
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