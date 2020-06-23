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49:17
للقصة بقية- مقصلة الحبس الاحتياطي
سلطت حلقة (2020/6/22) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على السجن الاحتياطي في مصر، وبحثت في مدى شرعيته، وكيف حولته السلطات المصرية إلى أداة لمعاقبة المعارضين دون وجود أحكام قضائية.
22/6/2020
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الحبس الاحتياطي بمصر.. أداة لمعاقبة المعارضين خارج إطار القانون
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