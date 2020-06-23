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للقصة بقية- مقصلة الحبس الاحتياطي

سلطت حلقة (2020/6/22) من برنامج "للقصة بقية" الضوء على السجن الاحتياطي في مصر، وبحثت في مدى شرعيته، وكيف حولته السلطات المصرية إلى أداة لمعاقبة المعارضين دون وجود أحكام قضائية.