البث الحي
23:16

تأملات-جمع بين الأدب والتعليم والإعلام والقضاء.. تعرف على سيرة علي الطنطاوي

سلطت حلقة (2020/6/23) من برنامج “تأملات“، الضوء على سيرة الأديب علي طنطاوي وتنوع حياته منذ نشأته وتعليمه في الشام حتى استقراره ووفاته في مكة عن عمر يناهز 90 عاما.
23/6/2020
المزيد من وثائقية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

ترويج خارج النص "الجندي والدولة والثورات العربية"

(الجزيرة)
00:50

تأملات- لماذا يقولون فلان آكل من حوت؟

(الجزيرة)
21:55

خارج النص- رواية "67" لـ صنع الله إبراهيم

(الجزيرة)
23:27

المشاء- في الأخير كان الكاريكاتير.. مهماز أيقونة الكاريكاتير المغربي

(الجزيرة)
25:37