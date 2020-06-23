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23:16
تأملات-جمع بين الأدب والتعليم والإعلام والقضاء.. تعرف على سيرة علي الطنطاوي
سلطت حلقة (2020/6/23) من برنامج “تأملات“، الضوء على سيرة الأديب علي طنطاوي وتنوع حياته منذ نشأته وتعليمه في الشام حتى استقراره ووفاته في مكة عن عمر يناهز 90 عاما.
23/6/2020
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جمع بين الأدب والإعلام والقضاء.. تعرف على سيرة علي الطنطاوي
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