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الرواق الثقافي.. زوربا

استعرضت فقرة "الرواق الثقافي" ضمن برنامج "الجزيرة هذا الصباح" الرواية العالمية "زوربا" التي تحكي قصة رجلين مختلفين تماما من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكن تجمعهما صداقة متينة منذ اللقاء الأول.
23/6/2020
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