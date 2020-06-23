البث الحي
03:30

ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري لاجئ على خلفية مشاركته نظام الأسد بجرائم في حمص

أعلن النائب العام الألماني توقيف طبيب سوري لاجئ في ألمانيا يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب في سجن تابع للنظام السوري.
22/6/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

بعد تجاوز عدد مصابي كورونا ألفين.. موريتانيا تزيد من تدابيرها الاحترازية

(الجزيرة)
02:21

كورونا يفاقم معاناة مرضى الكلى بمدينة تعز باليمن

(الجزيرة)
02:21

تسلسل زمنى.. هجمات  الحوثيين على السعودية

(الجزيرة)
02:28

شباك التذاكر.. أبرز أفلام الأسبوع

(الجزيرة)
02:14