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ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري لاجئ على خلفية مشاركته نظام الأسد بجرائم في حمص

أعلن النائب العام الألماني توقيف طبيب سوري لاجئ في ألمانيا يشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وأعمال تعذيب في سجن تابع للنظام السوري.