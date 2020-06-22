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نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/22

سلطت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/22) الضوء على استمرار الجدل حول تصريحات الرئيس المصري بشأن التدخل العسكري في ليبيا، وعلى تعرف عائلات سورية على مصير ذويها بعد عودة صور قيصر إلى منصات التواصل.