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23:46
نشرة الثامنة-نشرتكم 2020/6/22
سلطت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/6/22) الضوء على استمرار الجدل حول تصريحات الرئيس المصري بشأن التدخل العسكري في ليبيا، وعلى تعرف عائلات سورية على مصير ذويها بعد عودة صور قيصر إلى منصات التواصل.
22/6/2020
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