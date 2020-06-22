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ما السلوكيات التي يجب اتباعها بمرحلة التطبيع مع كورنا؟

أوصى المجلس الصحي في مجلس التعاون الخليجي بمجموعة من القرارات التي يجب على المرء اتخاذها بعد العودة للحياة الطبيعية في ظل انتشار فيروس كورونا، لتجنب الإصابة به.