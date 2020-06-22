البث الحي
03:08

الناشط السعودي عمر عبد العزيز هدف محتمل لسلطات بلاده

نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن الناشط السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز أن سلطاتها أبلغته أنه هدف محتمل للسعودية، وأن عليه اتخاذ الاحتياطات، وثمة أيضا نماذج أخرى.
21/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري

(الجزيرة)
21:25

بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى ودعوات لإدارة ذاتية في حضرموت.. ما أهداف التحالف؟

(الجزيرة)
05:25

الحصاد- اليمن.. دعوات للإدارة الذاتية في حضرموت

(الجزيرة)
28:50

ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري لاجئ على خلفية مشاركته نظام الأسد بجرائم في حمص

(الجزيرة)
03:30