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الناشط السعودي عمر عبد العزيز هدف محتمل لسلطات بلاده

نقلت صحيفة غارديان البريطانية عن الناشط السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز أن سلطاتها أبلغته أنه هدف محتمل للسعودية، وأن عليه اتخاذ الاحتياطات، وثمة أيضا نماذج أخرى.