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المرصد- الإعلام السعودي يحرف حكم منظمة التجارة العالمية بقضية قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"

سلطت حلقة (2020/6/22) من برنامج "المرصد" الضوء على رواية الإعلام السعودي حول حكم منظمة التجارة العالمية في قضية قرصنة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.