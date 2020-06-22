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24:47
المرصد- الإعلام السعودي يحرف حكم منظمة التجارة العالمية بقضية قرصنة قنوات "بي إن سبورتس"
سلطت حلقة (2020/6/22) من برنامج "المرصد" الضوء على رواية الإعلام السعودي حول حكم منظمة التجارة العالمية في قضية قرصنة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.
22/6/2020
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