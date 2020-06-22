search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
15:22
الحصاد – السعودية.. استمرار سياسة ملاحقة المعارضين والناشطين
ناقشت رولا إبراهيم في الملف الثاني من "الحصاد" استمرار السلطات السعودية في ملاحقة المعارضين والناشطين، وكذلك المنع من السفر واعتقال الأقارب، كما أن الاستهداف خارج البلاد أمر غير مستبعد.
21/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
الحبس الاحتياطي بمصر.. أداة لمعاقبة المعارضين خارج إطار القانون
الحصاد- ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري
بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى ودعوات لإدارة ذاتية في حضرموت.. ما أهداف التحالف؟
الحصاد- اليمن.. دعوات للإدارة الذاتية في حضرموت
الأكثر قراءة
هل يجامل الحكام ريال مدريد؟.. الخبراء يجيبون
ليبيا.. ردود جديدة على تصريحات السيسي وماكرون يتهم تركيا بممارسة "لعبة خطيرة"
كتاب بولتون.. ماذا طلب ترامب من العرب لبقاء قواته في المنطقة؟
بسبب جائحة كورونا.. السعودية تصدر قرارها بشأن الحج
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد- ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري
play
21:25
بعد سيطرة "الانتقالي" على سقطرى ودعوات لإدارة ذاتية في حضرموت.. ما أهداف التحالف؟
play
05:25
الحصاد- اليمن.. دعوات للإدارة الذاتية في حضرموت
play
28:50
ألمانيا.. اعتقال طبيب سوري لاجئ على خلفية مشاركته نظام الأسد بجرائم في حمص
play
03:30