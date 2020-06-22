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الحصاد – السعودية.. استمرار سياسة ملاحقة المعارضين والناشطين

ناقشت رولا إبراهيم في الملف الثاني من "الحصاد" استمرار السلطات السعودية في ملاحقة المعارضين والناشطين، وكذلك المنع من السفر واعتقال الأقارب، كما أن الاستهداف خارج البلاد أمر غير مستبعد.
21/6/2020
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