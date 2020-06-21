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نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/21)

رصدت “نشرتكم” (2020/6/21) وسم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي كان من الوسوم المتفاعلِة الأكثر تداولا في أميركا، وذلك بعد رفض قاض فدرالي في واشنطن طلب البيت الأبيض منع نشر كتاب بولتون.