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23:29
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/6/21)
رصدت “نشرتكم” (2020/6/21) وسم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون الذي كان من الوسوم المتفاعلِة الأكثر تداولا في أميركا، وذلك بعد رفض قاض فدرالي في واشنطن طلب البيت الأبيض منع نشر كتاب بولتون.
21/6/2020
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