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ناشطة هندية تنشئ ورشة كمامات صديقة للبيئة

لجأت الناشطة الهندية في مجال اللاجئين “شاهلة رضا” لإنشاء ورشة لإنتاج الكمامات صديقة للبيئة من الملابس القديمة في تركيا، وساعدت هذه الورشة الكثير من السيدات في إيجاد فرصة للعمل
21/6/2020
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