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50:41

مهاتير محمد: لهذه الأسباب لا أصدق الرواية الأميركية بشأن هجمات سبتمبر

رفض رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد تصديق الرواية الأميركية بشأن هجمات سبتمبر/أيلول 2001، وعبر عن قناعته بأن لغز هذه الهجمات لم يكشف عنه لغاية اللحظة.
21/6/2020
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