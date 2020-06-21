50:41

مهاتير محمد: لهذه الأسباب لا أصدق الرواية الأميركية بشأن هجمات سبتمبر

رفض رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد تصديق الرواية الأميركية بشأن هجمات سبتمبر/أيلول 2001، وعبر عن قناعته بأن لغز هذه الهجمات لم يكشف عنه لغاية اللحظة.