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ليبيا.. مطالب بتقديم الدعم لذوي الإعاقة من المقاتلين

طالبت جمعية أبطال ليبيا لفاقدي الأطراف حكومة الوفاق الوطني بمزيد من الدعم المالي والمعنوي للمقاتلين ذوي الإعاقة ممن أصيبوا في معارك ثورة السابع عشر من فبراير 2011.