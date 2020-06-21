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قوات الاحتلال تعتقل حارسا بالأقصى وعددا من المرابطات فيه

قوات الاحتلال تعتقل حارسا بالأقصى وعددا من المرابطات فيه
21/6/2020
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