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قاض أميركي يرفض منع نشر كتاب جون بولتون

رفض قاض اتحادي أميركي التماس إدارة ترامب منع نشر كتاب مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون. وبقي البيت الأبيض مصرا على التعامل مع الأزمة، متبعا إستراتيجية الهجوم على الكاتب وتجاهل محتوى الكتاب.