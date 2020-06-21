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طرق بسيطة للمساعدة في تنظيف الأجهزة الإلكترونية

مهمة التنظيف دائما ما تكون مرهقة للآباء والأمهات، سميرة الكيلاني اختصاصية التدبير المنزلي تقدم طرقا بسيطة للمساعدة في تنظيف الأجهزة الإلكترونية بسهولة للحفاظ عليها لاطول وقت ممكن.