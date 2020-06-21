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خارج النص-الجندي والدولة والثورات العربية

تابع برنامج “خارج النص” (2020/6/21) كتاب “الجندي والدولة والثورات العربية” لصاحبه طيبي غماري، والذي حاول من خلاله إعادة تحليل العلاقات المدنية العسكرية في جمهوريات الربيع العربي.