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ترويج بلا حدود- الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت

يستضيف برنامج "بلا حدود" الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت شيخ مشايخ سقطرى للحديث عن مشهد الفوضى في سقطرى، والأسباب التي أدت إلى انتزاع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً العاصمة حديبو.
21/6/2020
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