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بسبب كورونا.. البطيخ فاكهة الصيف في غزة بلا زبائن

في غزة يمثل حصاد البطيخ في العادة فرصة ثمينة للربح الوفير بالنسبة للمزارعين، ولكن تداعيات جائحة كورونا والإجرءات التي اتخذت للحد منها ضربت فاكهة الصيف بانحسار المشترين.