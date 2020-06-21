البث الحي
01:50

بسبب كورونا.. البطيخ فاكهة الصيف في غزة بلا زبائن

في غزة يمثل حصاد البطيخ في العادة فرصة ثمينة للربح الوفير بالنسبة للمزارعين، ولكن تداعيات جائحة كورونا والإجرءات التي اتخذت للحد منها ضربت فاكهة الصيف بانحسار المشترين.
21/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

إسبانيا تفك القيود التي فرضتها على المواطنين بسبب كورونا

(الجزيرة)
01:42

اليمن.. هجوم الانتقالي على الشرعية

(الجزيرة)
02:03

حكومة الوفاق ترفض تهديدات السيسي

(الجزيرة)
02:05

ناشطة هندية تنشئ ورشة كمامات صديقة للبيئة

(الجزيرة)
01:35