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الجامعة الأميركية في بيروت تسرح المئات من موظفيها

سرحت الجامعة الأميركية في بيروت المئات من موظفيها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية. وتنعكس هذه الأزمة بشكل سلبي على الطلاب الذين يواجهون صعوبة في تأمين أقساطهم بالدولار الأميركي.
21/6/2020
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