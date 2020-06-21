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إسبانيا تفك القيود التي فرضتها على المواطنين بسبب كورونا

بدأت الحكومة الإسبانية اعتبارا من اليوم فك القيود المشددة التي فرضتها على المواطنين منذ 3.5 أشهر، حيث فتحت المطارات أمامهم للسفر إلى جميع الدول
21/6/2020
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