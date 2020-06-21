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أبرز مؤشرات التمييز الاقتصادي ضد الأميركيين السود

سلطت الاحتجاجات المتواصلة في الولايات المتحدة الضوء على مظاهر العنصرية ضد السود، ومنها التفرقة الاقتصادية والتفاوت المعيشي، وذلك ما تكشفه بيانات كثيرة حول الفقر والبطالة والدخل والرواتب.
21/6/2020
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