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02:22
هولندا.. المتاحف تفتح أبوابها من جديد
أعادت متاحف هولندا فتح أبوابها للزوار ضمن إجراءات الحكومة الرامية إلى تخفيف العزل المطبق منذ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا.
19/6/2020
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