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نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/20

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/6/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها غضب المصريين بسبب ضياع النيل، والتفاعل العالمي مع 80 مليون لاجئ حول العالم.
20/6/2020
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