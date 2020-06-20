23:50

نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/20

رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/6/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها غضب المصريين بسبب ضياع النيل، والتفاعل العالمي مع 80 مليون لاجئ حول العالم.