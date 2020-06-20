search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
23:50
نشرة الثامنة "نشرتكم" 2020/6/20
رصدت نشرة الثامنة "نشرتكم" بتاريخ (2020/6/20) أبرز المواضيع التي تصدرت منصات التواصل الاجتماعي، وكان من بينها غضب المصريين بسبب ضياع النيل، والتفاعل العالمي مع 80 مليون لاجئ حول العالم.
20/6/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من التقارير الإخبارية
مظاهرات في باريس ترفع شعارات منددة بالعنصرية وعنف الشرطة
من لاجئ إلى طبيب مشهور.. تعرف على قصة العراقي خالد آل طه
سقطرى.. صمت من الرياض واتهامات لها بخذلان الشرعية
استمرار أزمة سد النهضة" حدث الأسبوع في سباق الجزيرة
الأكثر قراءة
"تدخل سافر وإعلان حرب".. الجيش الليبي وحكومة الوفاق يستنكران تصريحات السيسي
ترامب يتوعد مستشاره السابق بدفع ثمن باهظ.. قاض أميركي يرفض منع نشر كتاب جون بولتون
ماذا يحدث بعد الموت؟.. "العائدون" منه يسردون تجربتهم والأطباء لا يملكون الجواب
حدث يوم 21 يونيو.. دليلك المبسط إلى أروع كسوف شمسي سيشهده الوطن العربي
مقاطع حول هذه القصة
مظاهرات في باريس ترفع شعارات منددة بالعنصرية وعنف الشرطة
play
01:38
من لاجئ إلى طبيب مشهور.. تعرف على قصة العراقي خالد آل طه
play
01:12
سقطرى.. صمت من الرياض واتهامات لها بخذلان الشرعية
play
03:36
استمرار أزمة سد النهضة" حدث الأسبوع في سباق الجزيرة
play
02:30