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من واشنطن – العنصرية في الولايات المتحدة وأوروبا

سلطت حلقة (2020/6/19) من برنامج “من واشنطن” الضوء على دعوة الدول الأفريقية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للبحث في قضية العنصرية بأميركا وأوروبا، وتساءلت عن دلالات هذه الخطوة سياسيا وثقافيا.