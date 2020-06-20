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مسيرات حاشدة بالذكرى 155 لإنهاء الاستعباد بالولايات المتحدة

شهدت نيويورك عشرات المسيرات الحاشدة بالذكرى 155 لإنهاء استعباد الإنسان في الولايات المتحدة، وأعلن كل من حاكم الولاية وعمدة المدينة 19 من يونيو/حزيران عطلة رسمية سنوية للقطاع العام.
20/6/2020
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