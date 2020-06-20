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26:52
ما وراء الخبر- سد النهضة.. إثيوبيا تستعد لملء السد ومصر تلجأ إلى مجلس الأمن
تساءلت حلقة (2020/6/20) من برنامج "ما وراء الخبر" عن المبررات التي تستند إليها أطراف أزمة سد النهضة في التوصل إلى حل، وعن المسارات التي يمكن أن يأخذها الخلاف بشأن السد.
20/6/2020
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