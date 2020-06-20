البث الحي
26:52

ما وراء الخبر- سد النهضة.. إثيوبيا تستعد لملء السد ومصر تلجأ إلى مجلس الأمن

تساءلت حلقة (2020/6/20) من برنامج "ما وراء الخبر" عن المبررات التي تستند إليها أطراف أزمة سد النهضة في التوصل إلى حل، وعن المسارات التي يمكن أن يأخذها الخلاف بشأن السد.
20/6/2020
المزيد من حوارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

سباق الأخبار: بولتون شخصية الأسبوع وأزمة سد النهضة حدثه الأبرز

(الجزيرة)
47:54

من واشنطن – العنصرية في الولايات المتحدة وأوروبا

(الجزيرة)
49:37

اتفاق تركي إيطالي على حل يضمن السلام الدائم في ليبيا

(الجزيرة)
02:46

ما وراء الخبر- هل تتبادل السعودية والإمارات الأدوار في جزيرة سقطرى اليمنية؟

(الجزيرة)
26:26