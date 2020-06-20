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في اليوم العالمي للاجئين.. معاناة منقطعة النظير للنازحين السوريين

يسلط التقرير الضوء على معاناة النازحين، من خلال قصص عائلات نازحة في المخيمات، ويرصد بالأرقام والإحصاءات عدد النازحين والظروف التي يعيشونها خصوصا بعد تدهور قيمة الليرة السورية.