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شركة الخطوط التونسية تواجه أزمة مالية حادة

تواجه شركة الخطوط التونسية الحكومية أزمة مالية منذ سنوات زادت حدتها بعد إغلاق المجال الجوي نتيجة تفشي فيروس كورونا، وتقول إدارة الشركة إنها بصدد إعداد خطة إنقاذ تسمح باستمرار نشاطها.
20/6/2020
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