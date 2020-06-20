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خدمة "درايف ثرو".. اليابان تتعلم من كورونا

غيرت الإجراءات الاحترازية لتجنب فيروس كورونا من نمط حياة المجتمعات، في اليابان أصبحت خدمة "درايف ثرو" يعتمد عليها بشكل كبير حيث تتيح بعض المتاجر للعملاء شراء المنتجات دون مغادرة سياراتهم.