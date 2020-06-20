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بسبب شح النقد الأجنبي.. أزمة الدواء تتفاقم في السودان

تفاقمت أزمة الدواء في السودان مع نقص كثير من الأدوية المهمة في الصيدليات العامة والخاصة. وعزت الحكومة السودانية الأزمة إلى شح النقد الأجنبي اللازم لاستيراد تلك الأدوية.