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انتهى الانتظار.. هذه فحوى رسالة وزير الخارجية الإيطالي لنظيره المصري بشأن مقتل ريجيني

قال وزير الخارجية الإيطالي إنه أبلغ نظيره المصري سامح شكري أن وقت الانتظار في قضية مقتل الطالب جوليو ريجيني قد انتهى.