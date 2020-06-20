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النشرة الاقتصادية الأولى (2020/6/20)

قالت شركة آبل إنها ستغلق مؤقتا بعض متاجرها في بعض الولايات الأميركية مع ارتفاع الإصابات بكورونا، مشيرة إلى أن القرار يشمل 11 متجرا. وكانت الشركة تخطط لإعادة فتح 100 متجر مع بدء تخفيف الإغلاق العام.