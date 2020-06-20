البث الحي
04:19

النشرة الاقتصادية الأولى (2020/6/20)

قالت شركة آبل إنها ستغلق مؤقتا بعض متاجرها في بعض الولايات الأميركية مع ارتفاع الإصابات بكورونا، مشيرة إلى أن القرار يشمل 11 متجرا. وكانت الشركة تخطط لإعادة فتح 100 متجر مع بدء تخفيف الإغلاق العام.
20/6/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

مظاهرات في باريس ترفع شعارات منددة بالعنصرية وعنف الشرطة

(الجزيرة)
01:38

مرآة الصحافة الأولى 2020/6/21

(الجزيرة)
05:54

من لاجئ إلى طبيب مشهور.. تعرف على قصة العراقي خالد آل طه

(الجزيرة)
01:12

الحصاد: مصر – ليبيا.. رسائل من السيسي

(الجزيرة)
24:25